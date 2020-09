Goed nieuws: de vechtscheiding sterft uit en co-ouderschap wordt de norm

video Staat niet aansprake­lijk voor ‘verjaarde’ illegale adoptie uit Sri Lanka

11:35 De Nederlandse staat is niet aansprakelijk voor gesjoemel bij de adoptie van Dilani Butink (26) uit Sri Lanka. De frauduleuze praktijken rond haar adoptie in 1992 zijn verjaard. En het is onmogelijk om vast te stellen of sprake is geweest van illegale adoptie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanochtend bepaald.