Goed nieuws na klam, zweterig nachtje: het wordt weer wat koeler

Weerdienst Weerplaza stelt dat de buitentemperatuur vandaag aanvankelijk nog zal oplopen tot tropisch niveau. ,,Dat betekent rond de 31 graden aan de stranden in het westen en op de Waddeneilanden en misschien zelfs tussen de 35 en 36 graden in het binnenland en dan vooral het zuiden van Limburg”, veronderstelt Klaassen. ,,Tussen twee en drie uur in de middag gaat de situatie langzaam maar zeker veranderen en daalt de temperatuur. Koud zal het in geen geval worden, maar wel wat koeler. Goed nieuws voor wie niet van heet houdt.”

Hij noemt het tropisch aanvoelende weer van dit moment niet uitzonderlijk voor de maand juni. ,,Zogenoemde dertigers - temperaturen boven de 30 graden Celsius - komen wel vaker voor. Maar het is nu wel uitzonderlijk warm. Het laatste 25 juni-record was in 1976 in Volkel waar 34 graden werd gemeten. De kans is groot dat we daar vanmorgen overheen gaan. Zeker in de zuidelijke provincies kan het kwik oplopen tot waarschijnlijk boven de 34 graden.”

Verduisteren

Door de matige zuidoostenwind die vanmiddag opsteekt en later op de avond vanuit noordelijke, koelere richting komt, zal het vanavond aan de kust tussen de 20 en 22 graden worden. ,,En in Brabant en Limburg nog steeds rond de 30 graden”, aldus Klaassen. ,,Vannacht zal het aan de kust circa 16 graden zijn en in het zuiden circa 20 graden. Kortom, de koelere lucht gaat de temperatuur in ons land drukken. Het snoeihete is voorbij. Voor de liefhebbers: dat komt, als de voorspellingen kloppen, dit weekeinde weer terug.”

Morgen wordt het naar verwachting tussen de 21 en 31 graden, aldus Weerplaza. Mocht het toch weer klam worden vannacht, dan heeft de weerdienst een paar tips voor wat verkoeling in huis. Klaassen: ,,Het beste is om in de ochtend - als de buitentemperatuur nog wat koeler is - de ramen open te zetten opdat de warmte binnen zich met de ‘koudere’ lucht buiten kan mengen. Als de temperatuur oploopt is er maar één advies: alles weer dicht en de boel goed verduisteren. Dan blijft hitte zoveel mogelijk buiten. En voor de nacht: de ramen tegenover elkaar openzetten. De boel lekker laten doortochten dus. Of een ventilator of airco aanzetten.”

Volgens Raymond Klaassen wordt het donderdag en vrijdag zonnig maar niet zo tropisch als gisteren en een deel van vandaag.,,Aan zee wordt het die dagen gemiddeld 19 graden en 26 of 27 graden in het binnenland. Maar vervolgens kunnen we ons weer opmaken voor supermooi, snikheet weer. Zaterdag wordt weer zo'n typische dertiger. Met aansluitend mogelijk een zweterige nachtje.”

Europa

Niet alleen Nederland, maar een groot deel van Europa kampt met een hittegolf. De temperaturen in Duitsland, Italië en Frankrijk zijn veel hoger dan normaal. In het Italiaanse Toscane worden morgen temperaturen boven de 40 graden voorspeld. In Frankrijk wordt het deze week ook snikheet en in tal van gemeenten en departementen zijn noodvoorzieningen voor bijvoorbeeld ouderen getroffen.

Ook in Duitsland bereiken de thermometers recordwaardes. Langs de Rijn en haar zijrivieren kan het vandaag zelfs al 38 graden worden. Een dag later kan in het zuidwesten van het land de 40 graden worden overschreden. In Frankrijk en Italië wordt met zorg gekeken naar de piek van de hittegolf die er donderdag en vrijdag is. Gevreesd wordt dat het nog heter wordt dan de dodelijke hittegolf in de zomer van 2003.