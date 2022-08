Goed weer verwacht voor evenementen dit weekend, volgende week kans op regionale hittegolf

Hoe bespaar je water nu er zo’n groot tekort is? Vijf tips van regenwater­coach Guido

Een opblaasbadje in de tuin? Vul hem liever niet meer dagelijks bij. De auto wassen? Stel dat nog maar even uit. En de planten in de tuin? Tja, die hangen er slapjes bij. Water is schaars want Nederland kampt sinds woensdag officieel met een ‘feitelijk watertekort’. Hoe draag je zelf je steentje bij?

