Goederentrein botst op treinwagon vol Red Bull-blikjes in Venlo

LIVE | In Maastricht is het nu al 30 graden

9:51 Nederland staat opnieuw een snikhete tropische dag te wachten. Gaan we vandaag een nieuw hitterecord van boven de 38,6 graden halen? Hoe is de situatie op de weg en op het spoor? En weet Nederland zich te redden in de hitte? Dat en meer lees je vandaag de hele dag in ons liveblog.