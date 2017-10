Goedkope topmascara vliegt dankzij hippe bloggers de winkel uit

De pr-dames achter het Duitse merk essence moeten er nog helemaal van bijkomen. Er is een ware gekte ontstaan rond één van de mascara's die zij voor het voetlicht moeten brengen. ,,De mascara ligt al vanaf 2015 in de winkels, maar ineens gaat het door het dak. Iedereen wil hem hebben met als gevolg dat hij op verschillende plekken totaal is uitverkocht'', vertelt Marja Tap. De make-up is vooral bij de Kruidvat te koop. ,,Hij is zelfs niet meer bij essence op voorraad.''



De hype rond de princess lash volume mascara ('bij essence schrijven we niks met een hoofdletter') ontstond afgelopen week op de Amerikaanse site Reddit. Blogger Ellie Daisy Louis stelde daar de beste mascara ooit te hebben gevonden. En het mooiste van alles: voor maar vijf dollar. Hierop kreeg de schrijfster honderden positieve reacties. ,,En ineens is het ook naar Nederland overgewaaid'', vertelt Tap. ,,Het gaat als een sneeuwbal. Het is ook leuk om te zien dat mensen er foto's bijplaatsen zodat je het verschil tussen mascara's kan zien.''