Gokken, drank, vliegvakantie en nu vlees: steeds meer reclames onder vuur

Verdachte na taseren in zorgelijke toestand in ziekenhuis, Rijksre­cher­che doet onderzoek

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de arrestatie van een 42-jarige man uit Rhoon, waarbij de taser én politiehond werden ingezet. De laatste beet hem in zijn been. In het ziekenhuis werd de agressieve verdachte onwel. Zijn toestand is zorgelijk.

9 september