Gommers nu tóch voor avondklok, maar vraagt wel aandacht voor jongeren die het ‘extreem zwaar’ hebben

Vrachtwa­gen­chauf­feur heeft tot zijn verrassing niet alleen dozen in zijn truck, maar ook mensen

19 januari Een vrachtwagenchauffeur had niet door dat er elf mensen in zijn trailer zaten en werd dinsdagavond verrast toen hij zijn lading wilde lossen op de Sint Antoniusstraat in Waalwijk. De politie heeft hen meegenomen voor onderzoek.