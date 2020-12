Gommers: Ziekenhuisarts moet eind januari mogelijk beslissen over leven en dood

Podcast Gegijzeld: ‘Ik heb in mijn leven al in vele lockdowns gezeten’

In de zesde aflevering van de podcast Gegijzeld met Arjan Erkel is muzikant Kenny B. aan het woord. ,,Ik was graag bij mijn vrouw en kinderen gebleven'', zo vertelt hij over tegenslagen in zijn leven. ,,Toen ik hier als asielzoeker naartoe kwam, kwam ik in een ander asielzoekerscentrum terecht dan mijn vriendin en uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. Maar goed, anders had ik mijn muziekcarrière niet zo aangepakt als ik nu heb gedaan.''