Gooide moeder haar dochter Sharleyne echt van de tiende verdieping?

J. ontkent dat zij Sharleyne van flatgebouw De Arend in de Drentse plaats heeft gegooid. Twee forensisch experts zijn het erover eens dat het meisje door de val is overleden, maar heeft J. haar dochter ook daadwerkelijk over de balustrade gegooid? Gebrek aan bewijs daarvoor deed het OM eerder al besluiten om de zaak te laten vallen. Vasthoudendheid van vader Victor Remouchamps, die na een dna-test ontdekte niet de biologische vader van Sharleyne te zijn, bracht de zaak alsnog voor de rechter.

Onderzoek onvolledig

Tijdens de eerdere zittingen gaf het OM toe dat het eerste onderzoek na de val niet volledig is geweest. De politie heeft mogelijk steken laten vallen. Een verklaring van een buurman, die tijdens de bewuste nacht een harde klap heeft gehoord en J. met haar dochter hoorde praten, heeft de politie niet. Politieagenten hebben verklaard dat het eerste onderzoek in 2015 hectisch en ongestructureerd verliep. Agenten spraken met de buurman, maar zijn verklaring is nooit opgenomen. Ook zijn er geen lijsten bijgehouden van buren met wie werd gesproken.

Zelfmoord of slaapwandelen

In de zaak werd ook het scenario besproken waarbij Sharleyne door zelfmoord of slaapwandelen aan haar eind is gekomen. Deskundigen noemen zelfmoord niet waarschijnlijk. Sharleyne stond bekend als een vrolijk meisje en ook van geregeld slaapwandelen lijkt geen sprake te zijn.



Een derde forensisch deskundige is van mening dat Sharleyne al dood was voor haar val. J. zou het meisje in die lezing eerst hebben gewurgd en pas daarna omlaag hebben geworpen. Moeder J. zelf stelt dat zij tijdens de fatale val van Sharleyne lag te slapen. De rechter doet over drie weken uitspraak.