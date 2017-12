Gordons nepshow bewijst het failliet van RTL

Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Ik voel me genaaid. Het is misschien niet netjes om te schrijven, maar een beter woord voor mijn gevoel is er niet. Ik voel me genaaid door Gordon, door Geer en door RTL.

Dat Gordon gisteravond uiteindelijk niet trouwde - soit. Hij voelde geen liefde en besloot daarop geen keuze te maken tussen Rogier en Manuel. Prima. Het pleit zelfs voor hem, dat hij niet lichtzinnig omspringt met het instituut huwelijk. Al had hij dat natuurlijk ook op voorhand kunnen bedenken. Die show had heel dat huwelijk niet nodig. Er hadden heus ook anderhalf miljoen mensen gekeken naar een datende Gordon als de ‘hoofdprijs’ een gezamenlijke vakantie naar Zuid-Afrika was.

Maar waar ik ronduit misselijk van word, is het gemak en de gewetenloosheid waarmee de kijker wekenlang een rad voor de ogen is gedraaid. Oh het was zo’n geweldig feest eind november. Oh, het was zo romantisch. Gordon liep terug in Nederland zelfs met een trouwring om en stond donderdagavond bij RTL Boulevard, vlak voor de ontknoping, nog een complete act op te voeren. En zelfs in die laatste aflevering van Gordon gaat trouwen wordt de kijker tot zes minuten voor het einde in de waan gelaten dat het echt gaat gebeuren.

Ik wilde het waarschijnlijk te graag geloven. Noem me naïef, noem me te romantisch. Maar ik genoot afgelopen weken van de zoektocht van de zanger/koffietenthouder/presentator. Van zijn oprechtheid en openheid, gunde hem het geluk. En gunde RTL, dat ik op deze plek eerder hard aanpakte, het succes. Dat hadden ze echt mooi gedaan.



Daarom komt de klap nu extra hard aan. Want het was natuurlijk al veel langer bekend dat de trouwerij niet doorging. Waarschijnlijk al bij aankomst in Kaapstad, misschien zelfs al vanaf het prille begin.

Weet u wat RTL en Gordon nou had gesierd? Als ze de maandag na het afgelaste huwelijk een ‘breaking news’-uitzending had gebracht van RTL Boulevard. Als Gordon daar open kaart had gespeeld. Dat hij het echt had geprobeerd, maar het niet kon. Overgoten met zijn bekende krokodillentranen. Inderdaad, ik geloof nu met terugwerkende kracht helemaal geen seconde meer van wat ik afgelopen weken heb gezien.

Ja, dan waren er een paar afleveringen van Gordon gaat trouwen in het water gevallen. Maar de zender had wel iets belangrijkers behouden: zijn integriteit en geloofwaardigheid. Want deze schijnvertoning bewijst feilloos het failliet van RTL. Het draait daar enkel om de zender, om de sterren, om de adverteerder. En de kijker? Die wordt genaaid. Gewetenloos.

