Gouden tientje uit 1820 geveild voor ruim 175.000 euro

Raadslid vergeet dat microfoon aanstaat en noemt collega-raads­lid een ‘stom wijf’

12:53 Het is een van de gevaren van digitaal vergaderen: iets onaardigs mompelen terwijl het voor de ander toch hoorbaar blijkt te zijn. In een politieke vergadering in de gemeente Stichtse Vecht sprak een raadslid binnensmonds over een ‘stom wijf’. Nu ligt er een officiële klacht.