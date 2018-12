Gradus reed drie galloways aan: ‘Het ging in een flits, de klap was gigantisch’

VideoVoor hij er erg in had, reed Gradus Derks (49) maandagmorgen in alle vroegte vol in op een kudde ontsnapte galloway-runderen. ,,Het ging in een flits. De klap was gigantisch!”

Het is maandagmorgen als Renkumer Gradus Derks besluit een half uurtje eerder naar zijn werk te gaan.

Hij is onderhoudsmonteur van dierentuin Burgers’ Zoo en rijdt dagelijks over de Telefoonweg richting Wolheze. Een kudde van zo’n tien schotse runderen zorgt ervoor dat hij het Renkumse dorp deze ochtend niet zal bereiken.

Remmen

Gradus Derks. ,,Ik heb nog geprobeerd te remmen, maar dat had geen zin.'' ,,Het was donker en het regende. Die dieren zijn ook nog eens donker van kleur, dus ik zag ze pas toen het te laat was. Ik heb nog geprobeerd te remmen, maar dat had geen zin", vertelt Derks.



Mogelijk raakte de Peugeot 307 drie runderen. Zelf heeft hij geen flauw idee. Hij bleef na de klap als verdoofd in zijn auto zitten. ,,De airbag heeft ervoor gezorgd dat ik niets heb. Ik ben door de schok niet uitgestapt. Er kwam iemand uit de richting Wolfheze, die heeft 112 gebeld.”

Twee runderen waren mogelijk op slag dood, een derde raakte gewond en ging er vandoor. Volgens getuigen zou dit rund tegen een tweede auto zijn gebotst en overleden.

Galloway runderen zijn een kleine Schotse hoornloze dieren. Ze hebben een dikke, zwarte vacht, waardoor ze de hele winter niet op stal hoeven.

Stroomdraad

Hoe de kudde in het Renkumse buitengebied terecht is gekomen is een raadsel. Ook voor eigenaar Johan Jurrius van zorgboerderij Hoeve Doorwerth aan de Doorwerthse Heide in Heelsum. ,,Ze moeten maandagnacht ergens van geschrokken zijn, want ze zijn zo door de stroomdraad en omheining gelopen. Vervolgens hebben ze zeker vier kilometer gelopen voordat ze op de plek belandden waar ze zijn aangereden”, vertelt Jurrius.

De hoeve pal tegen de snelweg A50 bestaat voornamelijk uit akkerbouw. De kleine kudde Galloways heeft de boerderij als hobby. ,,Dit is niet ons leukste dag. Gelukkig heeft de bestuurder van de auto niets. Na het ongeluk is de rest van de kudde op de vlucht geslagen. We zijn uren bezig geweest om ze weer bijeen te drijven."

Het is niet de eerste keer dat er runderen op de Telefoonweg lopen. ,,We hebben de politie al eens gewaarschuwd dat er regelmatig koeien uitbreken en op de loop gaan. Vorige week nog liepen er een paar koeien los in het bosrijke gebied”, zegt Arjan Staadegaard van paardenpension Mariahoeve aan de Telefoonweg.

Het enige waar Gradus Derks last van had was een hoge bloeddruk door de schrik. Zijn auto is total loss. ,,Maar zodra ik een ander heb rijd ik gewoon weer via de Telefoonweg weer naar mijn werk.”