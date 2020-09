Grapperhaus: daders die man bijna doodtrapten op kermis vrijuit vanwege 'bescherming belangen’

Heel het land kijkt angstval­lig naar studenten: ‘Wij namen corona eigenlijk vanaf dag één serieus’

13:04 Het gedrag van studenten wordt angstvallig bekeken. Mark Rutte vindt dat bij studenten nog teveel misgaat, benadrukte hij tijdens de laatste persconferentie. ,,Wat donderdagavond in Leiden gebeurde is niet wat je wil. Onverantwoordelijk”, zei de premier over de spontane bijeenkomst van een honderdtal Augustinus-leden in het Van der Werfpark. Studentenhuizen houden de deuren dicht uit angst voor kritiek, of juist vanwege de gezondheid. Ook in Leiden, de stad die gebouwd lijkt te zijn op studentenverenigingen.