Grapperhaus geeft gehoor aan oproep politiechef, agenten krijgen taser: ‘Eerst zien, dan geloven’

De politie dringt al lang aan op de komst van de taser. Korpschef Erik Akerboom hield vandaag in de media een uitgebreid pleidooi over de noodzaak van de taser, om de politiek tot haast te manen. Hij wijst erop dat het geweld tegen de politie toeneemt en hoopt dat het stroomstootwapen dat kan keren. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de politie ook liever vandaag dan morgen met het nieuwe wapen uitrusten.

Grapperhaus wacht nog onder meer overleg af van de politie met de geestelijke gezondheidszorg, omdat er zorgen zijn over het gebruik van het wapen tegen mensen met een psychische aandoening. Maar als in november alles is afgerond kan het snel gaan, zegt de minister. ‘Er staat al een bedrag gereserveerd’ voor de aankoop en invoering.

Opvoeding

Sébas Diekstra, strafrechtadvocaat die veel opsporingsambtenaren en militairen bijstaat, stelt dat alleen een taser niet voldoende is. Volgens hem moeten mensen die geweld gebruiken tegen de politie of andere hulpverleners opnieuw worden opgevoed. ,,Er zou standaard in geweldszaken tegen politie, marechaussee of andere hulpverleners een ‘gedragsmaatregel geweld tegen hulpverleners’ opgelegd moeten worden”, zegt Diekstra tegen deze nieuwssite.

De geweldpleger moet hierbij - onder toezicht van de reclassering - onder andere een intensieve training volgen en mogelijk ook behandeling krijgen van een psychiater of psycholoog, stelt Diekstra. ,,Die maatregel zou voor een bepaalde duur moeten worden opgelegd en indien de geweldpleger zich niet aan de voorwaarden houdt, zou detentie voor de resterende periode moeten volgen.”

Reactie politiebond

Politiebondsbestuurder Koen Simmers schaart zich volledig achter dit plan. ,,De politiek had dit makkelijk zelf kunnen verzinnen, nu moet het van Diekstra komen”, aldus Simmers, die vindt dat de invoering van de taser al veel te lang op zich laat wachten. ,,Eerst zien, dan geloven”, stelt de bestuurder. Hij stelt dat agenten met een taser zich beter kunnen verdedigen en mogelijk fysiek letsel kunnen voorkomen.

Aan de andere kant, stelt Simmers, gaat een stroomstootwapen het ware probleem - het verhardende geweld tegen hulpverleners - niet oplossen. ,,We hebben tenslotte nu ook een vuurwapen en we zien dat dit soort mensen zich nog steeds tegen ons keren. Dit maatschappelijke probleem, de verharding van de maatschappij, kun je niet oplossen met meer wapens, het begint bij de zorg.”

Simmers roept de politiek op om extra te investeren in de jeugdzorg en de gezondheidszorg. ,,De zorg in Nederland moet op orde zijn en dat is nu niet zo.”

Geweld

In Nederland wordt geregeld geweld gebruikt tegen agenten. Zo haalde korpschef Erik Akerboom in zijn pleidooi een incident aan van afgelopen vrijdag. Toen werd een agent in Rotterdam bewusteloos geslagen door een man uit een trouwstoet. Akerboom zegt veel e-mails van gefrustreerde agenten te krijgen. ,,Hun frustratie is ook mijn frustratie. Meer dan eens per uur wordt een agent belaagd. Het geweld lijkt onuitroeibaar.”

Volledig scherm Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid. © ANP