Grapperhaus: Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding begint in 2021

Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zondag in een gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. ,,Met social media is het antisemitisme veel zichtbaarder en het bereik online groter dan we in tijden hebben gezien. Corona en economische tegenspoed zijn een voedingsbodem voor complottheorieën tegen de Joodse gemeenschap'', aldus de minister.



Grapperhaus wil hiermee een steun zijn voor de Joodse gemeenschap. ,,Langzaam wordt het mainstream", zegt hij over antisemitisme. ,,We horen het op straat, op scholen en op het werk. Het veelkoppige monster van antisemitisme voelt zich op vele plekken thuis. Deze strijd mogen we niet aan de Joodse gemeenschap alleen overlaten'', aldus de minister.