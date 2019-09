Grapperhaus wil AIVD en MIVD inzetten tegen drugsbendes

Brandweer­man krijgt kopstoot tijdens blussen

13:47 Een brandweerman van het korps Gooi en Vechtstreek is gisteravond bij het blussen van een grote brand in Bussum mishandeld door een omstander. De brandweerman was bezig met het afladen van een container en waarschuwde de man voor gevaar omdat hij niet op veilige afstand stond. Hij kreeg daarop een kopstoot, meldt de brandweer.