Gratis online examentraining voor herkansers na zorgen over slagingspercentage

Strandweer op komst, met vanaf het weekend kleine kans op 30 graden

De eerste stranddagen lijken in aantocht. Vanaf vrijdag breekt een periode van zomerse warmte aan met 25 tot 28 graden, meldt Weeronline. Vrijdag is kans op de eerste officiële zomerse dag van het jaar en in het weekend neemt de kans toe op een eerste lokale tropische dag van 30 graden of meer.