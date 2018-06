Grauwe kiekendief in de problemen na zandstorm Sahara

Trekvogels trekken massaal terug naar hun broedgebieden in Nederland. Althans, dat hopen we dan maar. Na een flinke tegenvaller voor de zwaluwen, kampen nu ook de grauwe kiekendieven met problemen.

De grootse hindernis die de vogels ieder jaar weer tegenkomen, is de Sahara. Voor de 1800 kilometer tellende overtocht heeft de vogel een flinke conditie nodig. Zit de wind tegen, dan kan de Sahara gevaarlijk worden, zoals afgelopen voorjaar. Door harde tegenwind in combinatie met flinke zandstormen werd de woestijn te onherbergzaam voor de kiekendieven.

Zenders

In 2005 zijn verschillende vogels uitgerust met zenders door de Werkgroep Grauwe Kiekendief, waardoor ze goed te volgen zijn. ,,Dit voorjaar zijn er veel beesten die de Sahara overstaken verdwenen, of we zien ze ergens stil liggen", zegt Raymond Klaassen van de werkgroep. ,,Dan kan de conclusie wel getrokken worden dat ze dood zijn gegaan."

Vogels die een andere route vliegen, keerden wel voltallig en op tijd terug in Nederland. ,,De oorzaak ligt dus in de trekbaan, de route die gevlogen wordt. We zijn gaan kijken naar weerkaarten van het gebied en er was veel tegenwind. Ook waren er flinke stofstormen."

Niet alleen de grauwe kiekendief had last van de barre omstandigheden. Alle vogels die via West-Afrika naar Europa vliegen, zoals de boeren- en huiszwaluwen, zijn verlaat of in mindere aantallen aangekomen.

Afwachten

Hoe het nu verder gaat met de vogels is even afwachten. ,,Zijn vogels te laat in hun broedgebied, dan produceren ze nog steeds wel jongen. Ze zijn alleen niet meer fit na een lange tocht, wat zorgt voor minder jongen in een nest. Daarnaast hebben de jongen die wel geproduceerd worden een mindere conditie. Ze vliegen wel uit en gaan naar Afrika, maar we zien ze vaak nooit meer terug."