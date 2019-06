Grensrechter van club uit Haarlem drie jaar geschorst na slaan keeper

Negen miljoen voor groot onderzoek naar door muggen verspreide infecties

8:07 De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 9 miljoen euro toegekend aan een groot, vijfjarig onderzoek naar infectieziekten veroorzaakt door muggen en andere insecten in ons land. Reden daarvoor is dat door klimaatverandering en globalisering - zoals reizen op grote schaal - een waterrijk land als Nederland steeds kwetsbaarder is voor de uitbraak van infectieziekten als knokkelkoorts en hersenvliesontsteking.