Grillroom in Coevorden ingestort na explosie, mogelijk mensen onder het puin

Bij RTV Drenthe meldt burgemeester Bert Bouwmeester dat er een jongen uit het pand is gehaald die is behandeld. Hij zegt niet te weten of er meer gewonden zijn. ,,Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in.”



Het team Specialisme Technische Hulpverlening uit Drachten meldt dat er mogelijk mensen onder het puin liggen. Hulpdiensten zijn uitgerukt naar de locatie van de explosie. De straat is inmiddels afgezet met linten.



Volgens Bouwmeester gaat het om een gasexplosie. ,,Omwonenden die ik sprak hoorden een enorme knal. Het pand is helemaal weg, alleen het dak is er nog.”



De explosie vond rond 15.00 uur plaats. Het pand van Grillroom Ali Baba is gevestigd aan de Sallandsestraat. Op beelden is te zien dat alleen het dak van het pand nog enigszins heel is gebleven. Ook sommige geparkeerde auto’s raakten bedolven onder het puin.