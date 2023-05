Groen licht: bocht bij knooppunt Empel, waar Sanne en Hebe verongelukten, krijgt nu toch vangrail

De vangrail wordt door de diensten van Rijkswaterstaat al in de nacht van woensdag op donderdag geplaatst. In oktober 2022 werd het knooppunt landelijk nieuws toen de vermiste Sanne en Hebe in het water werden gevonden.

Onder meer fracties in de Tweede Kamer en lokale partijen drongen er al eerder op aan dat er door het ministerie maatregelen werden genomen. De laatste maanden vonden er meerdere ongelukken plaats, waarna de noodklok alleen maar harde werd geluid. Ook de familie van de verongelukte Sanne en Hebe riepen onder meer op de landelijke televisie op tot maatregelen.

Wethouder Roy Geerts, verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de gemeente Den Bosch, reageerde verheugd op het nieuws:

Rijkswaterstaat legt uit hoe de werkzaamheden in gang worden gezet: ,,We hebben de rol van de infrastructuur van het totale knooppunt geanalyseerd”, laat Rijkswaterstaat weten. ,,Alle vier de verbindingsbogen zijn door de wegontwerpers uitgebreid getoetst op aspecten zoals wegverloop, inrichting van de berm en bebording. Op basis van deze analyse heeft minister Harbers nu besloten maatregelen ter verbetering van de veiligheid in alle vier de verbindingsbogen uit te voeren.”

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat legt het proces verder uit: ,,Het gaat dan onder andere om het plaatsen van vangrails, het aanbrengen van reflectoren en het aanbrengen van beplanting voor een betere waarneming van de bocht. Het plaatsen van vangrails kan al gelijk worden uitgevoerd.”

In de avonden en nachten van 2 op 3 mei én 3 op 4 mei was de weg al dicht, vanwege geplande werkzaamheden. ,,Vandaar dat we samen met de aannemer de mogelijkheid zien om tijdens het werk van komende avond en nacht direct een vangrail te plaatsen”, aldus Rijkswaterstaat.

,,De tijd is nu te beperkt om alle maatregelen uit te voeren. De overige maatregelen, waaronder die in de andere bogen, bereiden we de komende maanden voor en voeren we later in 2023 worden uit”, besluit de overheidsinstantie.