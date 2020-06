Groesbeek neemt op indrukwekkende wijze afscheid van verongelukte Luuk (18)

UPDATE Stormscha­de in Groningen en Drenthe door zware windstoten en windhoos

20:52 In Groningen, Drenthe en Overijssel is het zaterdag een aantal uren zwaar noodweer geweest. Het was in Groningen korte tijd code oranje, er was hagel, er kwamen zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur voor en er viel veel neerslag in korte tijd. Code oranje betekent grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.