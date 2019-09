Grondpersoneel KLM gaat woensdag opnieuw staken

video Enorm aantal granaten aangetrof­fen in tuin Groesbeek

18:06 In de voortuin van een woning in Groesbeek is maandagmiddag een grote hoeveelheid munitie gevonden. Het gaat vooralsnog om 32 mortiergranaten en 8 fosforgranaten. In mei werd ook al een grote hoeveelheid munitie gevonden in Groesbeek.