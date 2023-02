Groningen legt eisenpakket neer: Eerste aardgasvrije provincie in 2035, meer windparken op zee

Groningen vraagt om een ‘majeure’ cultuurverandering vanuit de rijksoverheid bij schadeherstel en versterking van huizen. ,,De mensen in Groningen kunnen er niks aan doen. Help ze”, zei commissaris van de koning René Paas tijdens een persconferentie. De provincie wil minimaal 25 jaar extra steun vanuit Den Haag. Een concreet bedrag willen de bestuurders uit het noorden niet noemen.

Op die persconferentie, in Nieuwspoort in Den Haag, komt het noorden met concrete voorstellen om het proces van schade en herstel aan woningen te verbeteren. Ook legt de provincie wensen op tafel voor forse investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, de energietransitie en infrastructuur. Gesterkt door de snoeiharde conclusies van de enquêtecommissie slijpt het noorden nu de messen.

Paas: ,,Alleen al duizend rijksambtenaren zijn betrokken bij de procedures. Zij moeten vanaf nu de budgetten en bevoegdheden krijgen om mensen echt te helpen. Ook als situatie troebel is moeten ze niet eindeloos wachten op toestemming van hun meerderen, niet alleen naar de regels kijken. Het moet klaar zijn met het gepingpong tussen de instanties. Ze moeten naast de bewoners gaan staan. Die hebben recht op onberispelijke dienstverlening. Niemand van de Groningers heeft er een stuiver aan verdiend. Ze moeten ontzorgd worden.”

Aardgasvrij

Groningen spreekt bij monde van stadsburgemeester Koen Schuiling ook de ambitie uit om in 2035 de eerste aardgasvrije provincie van Nederland te zijn. Doel is om de energiearmoede in de provincie - ironisch genoeg is die in Groningen hoger dan waar ook - omlaag te brengen. ,,Niet alleen geen aardgas meer winnen, maar ook geen aardgas meer gebruiken. Dat gaat heel veel geld kosten, maar het is moeilijk om daar een bedrag aan te koppelen. Het gaat om een verandering van houding.”

Speciale aandacht verdienen de Groningse jongeren, stelt Schuiling. Voor hen zijn investeringen nodig om tal van voorzieningen, zoals dorpshuizen, recreatie en parken. Ook is er budget nodig voor coaches en ondersteuners, om mentale en psychische schade te verhelpen. ,,Daar zijn we niet in vijf jaar mee klaar. Een hele generatie is zijn vertrouwen kwijt. Maar deze jongeren verdienen even kansrijke jeugd als jongeren elders.”

Quote Het bedrag zal altijd in het niet vallen bij de gasbaten die Nederland uit het Groningse gasveld heeft gehaald

Johan Remkes, aanwezig als kopman van het Nationaal Programma Groningen, vroeg om grote investeringen in de Groningse economie (bijvoorbeeld in groene energie en onderwijs). Eenderde van de windparken op zee moet volgens hem boven Groningen komen te liggen. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in kabels die de opgewekte stroom naar Groningen transporteren, met name naar de Eemshaven.

Volgens de oud-minister is er een ‘langjarig commitment nodig’, voor een termijn van minimaal 25 jaar. Een bedrag wil hij er ook niet op plakken. ,,Aan dat gezelschapsspel doe ik niet mee. Het belangrijkste is dat we de Groningers niet verweesd achterlaten.” René Paas denkt dat het noemen van een concreet bedrag eerder contraproductief is, omdat het dan alleen nog maar daarover gaat. Eén ding wilde hij wel kwijt: ,,Het bedrag zal altijd in het niet vallen bij de gasbaten die Nederland uit het Groningse gasveld heeft gehaald, en ook bij wat de Groningers hadden gekregen als ze vanaf het begin fair waren behandeld.”

Het pakket aan wensen is volgens de bestuurders geen keuzemenu voor Den Haag. Paas: ,,Het zou niet gek zijn als deze maatregelen allemaal onderdeel zijn van de oplossing in de toekomst.”

Johan Remkes stelde nog dat de situatie in Groningen een typisch voorbeeld was van de kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland, die hij ook in het stikstofdossier signaleerde. Volgens Paas wreekt het zich hier dat Nederland ‘vanuit de duinen’ bestuurd wordt, en dat het bestuurscentrum niet in het midden van het land zit. ,,De buitengrenzen voelen dan heel ver weg, en is Nederland geen echte eenheid. Daarmee doe je het land uiteindelijk te kort.”

Volledig scherm Bewoners van het aardbevingsgebied kijken in de Petrus en Pauluskerk naar de presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning die plaatsvindt in boerderij De Diek’n in Zeerijp. © ANP