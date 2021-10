Groningen opgeschrikt door vierde aardbeving in paar dagen tijd

Het dorp Zeerijp in de provincie Groningen is vanavond rond 21.00 uur opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De schok had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 1,3 en was op een diepte van 3 kilometer. Maandag waren er bij Zeerijp en het nabijgelegen Appingedam er in totaal drie aardbevingen .

Maandagochtend was er een beving bij Zeerijp met een kracht van 2,5. ‘s Middags was er een aardschok bij Appingedam met een kracht van 1,8 en ‘s avonds weer een bij Zeerijp met een kracht van 2,2. Alle bevingen werden gemeten op circa 3 kilometer diepte.

Naar aanleiding van de eerdere drie aardbevingen kwamen er acht schademeldingen binnen. Daarnaast kreeg het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zeven meldingen van ‘mogelijke acuut onveilige situaties’. Bij een acuut onveilige situatie is de veiligheid van een gebouw in het geding, bijvoorbeeld doordat muren ernstig scheef staan of omdat er gevaar is voor kortsluiting.

Trillingen

De beving van vanavond was minder krachtig, maar enkele inwoners voelde toch een klap en trillingen in huis. Weerinstituut KNMI, dat ook gespecialiseerd is in seismologie, noemde de drie aardbevingen van maandag uitzonderlijk.

De bevingen in het noorden van Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied rond Loppersum en Appingedam. De zwaarste aardbeving was bij het dorp Huizinge in 2012. Die had een kracht van 3,6. Huizinge ligt een paar kilometer ten westen van Zeerijp.

