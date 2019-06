Groningen opnieuw opgeschrikt door aardbeving

Groningen is vanochtend rond 7.00 uur een aardbeving gemeten, meldt het KNMI. De beving had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter en is daarmee een van de zwaardere. Het epicentrum lag in Garrelsweer, vlakbij de gemeente Loppersum in het gaswingebied in het noordoosten van de noordelijke provincie. Vorige maand werd dezelfde omgeving ook al opgeschrikt door een aardbeving.

Op Twitter doen mensen melding van de aardschok. ,,Weer een flinke dreun’’, schrijft iemand. De aardbeving komt amper drie weken na de vorige grote beving op 22 mei in het Groningse Westerwijtwerd. Bewoners in de omgeving van het epicentrum deden toen bijna 4500 meldingen van schade als gevolg van de aardbeving.

Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waren nog geen meldingen binnengekomen over schade. Een woordvoerder verwacht in de loop van zondag daarover een update te kunnen geven.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Een staatje van het KNMI laat zien dat zowel het aantal aardschokken als de kracht ervan in het afgelopen decennium aanzienlijk toenamen. De gaskraan wordt daarom geleidelijk dichtgedraaid. Vorig jaar daalde het aantal bevingen.

‘Gaswinning eerder stoppen’

Na de beving in Westerwijtwerd hingen bewoners de vlaggen halfstok. Gerhard Visker, lid van de Groninger Bodem Beweging vertelde toen aan deze site dat voor hem de maat echt vol is. ,,Dit kan gewoon echt niet. De gaswinning moet eerder stoppen. Zo snel mogelijk.”

Het aantal schadeclaims in Groningen als gevolg van de bevingen loopt in de duizenden. De zwaarte van de recentste grote beving in Zeerijp had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Zo liet de NAM de dag na die beving weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. In een later stadium besloot het kabinet uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030.

‘Bevinkje’

Minister Wiebes kreeg na de vorige aardbeving veel kritiek over zich heen nadat hij de aardbeving in Westerwijtwerd een ‘bevinkje’ noemde. Later ging hij daarvoor diep door het stof tijdens een debat in de Tweede Kamer. Dat hij de recente aardbeving in Westerwijtwerd een ‘bevinkje’ noemde, was ‘enorm dom’ en ‘kwetsend voor de Groningers’. Hij herhaalde zijn excuses tegen een kritische Tweede Kamer, waar óók bij de coalitiepartijen wrevel is over het optreden van Wiebes.