Gronings stel schildert monumentale boerderij knalroze uit wanhoop over verzakkingsschade

De muren van het pand in Drieborg in de gemeente Oldambt vertonen zowel buiten als binnen grote scheuren. Die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door verzakkingen als gevolg van de aardgaswinning, menen de bewoners. Ze vermoeden dat de houten fundering onder de herenboerderij is gaan rotten door dalende grondwaterstanden die voortvloeien uit de gaswinning.

Boele ten Have en Annemarie Nijhoff proberen al tien jaar hulp te krijgen voor een oplossing van de verzakkingsschade - begroot op minstens anderhalf miljoen euro - maar lopen telkens tegen een dichte deur. Hun pand ligt net buiten het officiële aardbevingsgebied. ,,Er zijn talloze mensen langs geweest. Het Centrum Veilig Wonen, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, de Nationaal Coördinator, de stichting Libau, Monumentenzorg, noem maar op. Iedereen is begaan met ons lot, maar het eind van het liedje is dat niemand zich verantwoordelijk voelt. Het systeem traineert ons. Daardoor zijn we volledig wanhopig’’, zei Ten Have vrijdag tegen RTV Noord.

Rijksmonument

In een schreeuw om aandacht schilderden zijn partner en hij de gevel van hun pand gisteren knalroze. ,,Mijn overgrootvader draait zich om in zijn graf’’, verzucht Ten Have. ,,Maar er moet iets in beweging komen in deze uitzichtloze situatie.’’ De bewoners houden rekening met een boete omdat het gaat om een rijksmonument dat zonder vergunning nu een ander uiterlijk heeft. Zo'n bekeuring nemen ze op de koop toe.

De twee roepen lotgenoten op hun voorbeeld te volgen. ,,Als iedereen met dezelfde problemen ook iets roze schildert aan zijn of haar woning dan kunnen mensen van buitenaf zien welke problemen er binnen zijn’’, licht Nijhoff toe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over de gaswinning in Groningen: