Groningse vliegclub in de wolken: bij inbraak gestolen spullen teruggevonden

De spullen zijn teruggevonden dankzij de aandacht in de media en een anonieme tip die daarop volgde. ,,We kregen van iemand een locatie door, samen met het bewijs dat de gestolen spullen daar ook echt lagen’’, zegt bestuurslid Kevin Maat.



,,De politie is er met meerdere eenheden op afgegaan en de tip klopte helemaal. We hebben in principe alles teruggevonden. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee.’’ Vlak na de diefstal vermoedde Maat dat de dieven al eens eerder op de vliegclub waren geweest.



De inbrekers wisten klaarblijkelijk precies waar ze moesten zijn; ze hadden de duurste apparatuur meegenomen. Tijdens de inbraak ging een noodbaken af, waardoor een van de eigenaren van een vliegtuig werd gealarmeerd. Die is meteen naar de club gereden en stoorde daar vermoedelijk de inbrekers.