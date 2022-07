Groot deel Zeeland zonder water, maar dan is daar Sem (4) die de grote breuk in waterleiding ontdekt

Tienduizenden mensen kampten met waterproblemen

Breuk gevonden

Even na negen kon de VRZ melden dat de breuk gevonden was, uitgerekend op nog geen honderd meter van de watertoren van Oost-Souburg. De laaggelegen greppel tussen de achtertuinen van woningen aan de Vlissingsestraat en de geluidswal van de A58 was in een snelstromende beek veranderd. Door de breuk in de hoofdleiding stroom naar schatting 600 kubieke meter per uur ofwel 10.000 liter per minuut de sloot in. Toen eenmaal de plaats van het lek gevonden was, konden afsluiters rond de leidingbreuk worden dichtgedraaid. Het water in de sloot daalde zienderogen. Door het isoleren van het lek in het leidingennet herstelde waterdruk en kwam overal weer ‘gewoon’ water uit de kraan. Maar hoe bijzonder dat eigenlijk is maakte zo'n storing duidelijk.