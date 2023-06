‘Groot onderhoud’ nodig aan zorgstelsel: zorgtoeslag grotendeels eruit en minder marktwerking

Het eigen risico in de zorg en de zorgpremie moeten afhankelijker worden van het inkomen. Hoe meer u verdient, hoe meer u betaalt. De tandarts moet terug in het basispakket en het eigen risico voor chronisch zieken moet worden beperkt.

Voor onder andere deze wijzigingen pleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in een advies dat vandaag wordt gepresenteerd. De RVS, een van de belangrijkste kabinetsadviseurs, concludeert dat door het huidige zorgstelsel de zorg vastloopt en roept de overheid op tot ‘groot onderhoud’. In het advies staan drie grote veranderingen voorgesteld die de zorg voor iedereen toegankelijk houden.



Volgens de RVS is er lef en durf nodig om de omslag te maken, maar is het vooral broodnodig. ‘Als er niks gebeurt, loopt de zorg vast en is bepaalde zorg en ondersteuning in de toekomst enkel beschikbaar voor mensen die dit privé kunnen inkopen.’

Dag zorgtoeslag?

Zeker 25 procent van de Nederlan­ders is chronisch ziek Martijn van der Steen,, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving De voorgestelde maatregelen betekenen dat de zorgtoeslag grotendeels kan worden opgedoekt. Die werkt toch al averechts, stellen Jet Bussemaker, voorzitter van de RVS, en raadslid Martijn van der Steen: de regeling is te complex, waardoor burgers voor wie het juist bedoeld is er geen gebruik van maken.



Bovendien werkt het systeem zorgmijding in de hand. „Bij mensen die relatief veel zorg gebruiken, stapelen de eigen bijdragen zich op’’, zegt Van der Steen. „Zeker 25 procent van de Nederlanders is chronisch ziek. We zien dat mensen uit lagere- en middeninkomens in financiële problemen komen vanwege de zorg die ze nodig hebben.’’



Het leidt ertoe dat mensen zorg gaan mijden, daardoor op den duur méér gezondheidsproblemen krijgen, wat weer zorgt voor hogere kosten. Voorzichtige cijfers laten zien dat het aantal mensen dat zorg mijdt uit financiële redenen nu 9 procent is, zegt Bussemaker. „Waarschijnlijk is dat aantal hoger, de angst is dat het met toenemende zorgkosten verder groeit.”

Minder marktwerking

Volgens het advies zou het concurrentiemodel binnen delen van de zorg (dan gaat het over huisartsenzorg, wijkverpleging, ggz en acute zorg) moeten plaatsmaken voor een regionaal samenwerkingsmodel. Al langer mopperen artsen, patiënten en politici over de marktwerking in de zorg. De RVS is resoluut: gemeenten en zorgverzekeraars krijgen een gezamenlijke zorgplicht en zorgaanbieders en inkopers worden verplicht met elkaar samen te werken. „Dit betekent minder concurrentie tussen bijvoorbeeld verschillende wijkverpleegkundige organisaties, gerichter ingekochte zorg én mensen die niet langer te maken hebben met veel verschillende loketten en bepalingen.”

Mondzorg voor kinderen zit nog wel in het pakket, maar mensen geloven het gewoon niet en zijn bang voor tóch een rekening Jet Bussemaker Er zijn wijken in Den Haag waar 150 wijkverplegingsorganisaties werkzaam zijn, vertelt Bussemaker. Ze rijden kriskras door elkaar om dezelfde handelingen te doen, allemaal in één stadsdeel. Zo’n grote hoeveelheid aanbieders in een klein gebied klinkt misschien uitzonderlijk, maar is dat niet: „Er zijn voorbeelden van wijken waar 70 of 100 organisaties werkzaam zijn. Al die medewerkers zijn veel tijd kwijt met heen en weer rijden. Als je hun reisbewegingen simpelweg achterwege laat, kan de capaciteit van de zorgmedewerkers beter worden benut. Dat draagt uiteindelijk bij aan meer kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.”

Daarnaast moet het zorgstelsel opener worden, omdat huidige wetten en regels vernieuwing tegenhouden. Zo is nu precies vastgelegd waar zorggeld aan besteed mag worden, of wie zorg mag verlenen. En dat zorgt voor scheve constructies. Zo mag een mantelzorger volgens de huidige regelgeving wél insuline spuiten in de thuissituatie, maar niet als de patiënt in een instelling is.

Die voorbeelden zijn er meer, zag Bussemaker. „We kennen gemeenten waar zorgverzekeraars via een proef investeerden in de aanpak van schulden. We weten dat mensen ziek worden van schulden. Maar geld zo gebruiken mag eigenlijk niet van de zorgverzekeringswet; je mag niet investeren in preventie, maar pas geld uitgeven als iemand zorg nodig heeft.”

Tandarts in het basispakket

Een goed voorbeeld daarvan is tandheelkundige zorg, zegt Van der Steen. De raad is voorstander van deze zorg in het basispakket: het scheelt op den duur een hoop geld. „Dit illustreert het gegeven dat we een hoop dingen niet doen omdat het nú te veel geld kost. Terwijl het op de lange termijn veel meer kost.”

Volledig scherm Een specialist aan het werk op de afdeling radiologie. © ANP Mondzorg in het basispakket haalt daarnaast onduidelijkheid weg. „Mondzorg voor kinderen zit nog wel in het pakket, maar mensen geloven het gewoon niet en zijn bang voor tóch een rekening”, zegt Bussemaker. „Het gevolg is dat nu vele generaties kinderen opgroeien met een slecht gebit, en dat kun je op latere leeftijd nooit meer rechtzetten.”

Is de marktwerking mislukt?

Betekent dit beteugelen van concurrentie dat de marktwerking is mislukt? Dat willen de twee niet zo stellen. Wél zeggen ze dat organisaties nu tegen de grenzen van marktwerking aanlopen. „We zijn niet voor of tegen”, zegt Van der Steen. „Je moet het zorgstelsel in de tijd zien; toen het werd ingevoerd loste het problemen uit die tijd op. Voor een aantal typen zorg heeft het nog steeds een functie, zoals voor standaardoperaties als knie-operaties. Maar het kan ook tegenwerken. Veel zorg is complex en daar heb je meer samenwerking voor nodig, wat tijd en geld scheelt.”

Het rapport betekent níet dat de RVS het zorgstelstel helemaal wil vernieuwen, zegt Bussemaker. „We zien dat er veel goede bedoelingen en mooie initiatieven zijn, maar dat die niet beklijven omdat ze tegen de stroom in moeten. Het stelsel zorgt er zo voor dat zorg op den duur niet meer geleverd kan worden en we tegen grenzen aanlopen.”