Groot taboe in verpleeghuizen: hoezo kun je geen seks hebben als je dement bent?

Onderzoek: rokers hebben meer kans op psychiatri­sche aandoening

11:16 Rokers lopen een hoger risico op een psychiatrische aandoening. De kans om manisch depressief te worden is anderhalf tot twee keer zo groot onder rokers. Dat blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC dat onlangs is gepresenteerd in The British Journal of Psychiatry.