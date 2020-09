Groot verdriet bij pedofiel Ben (53) door pedopartij: 'Ik vrees voor meer geweld’

‘Omstreden’ Gouden koets voorlopig naar het museum

8 september De Gouden Koets rijdt ook volgend jaar niet mee tijdens Prinsjesdag. De koets komt na de restauratie tijdelijk in het Amsterdam Museum te staan. Het onderhoud aan het rijtuig is volgend jaar klaar, waarna hij van juni tot en met november in een glazen ruimte te zien is voor publiek.