Groothandel uit Oosterhout verkoopt corona-zelftest: handig hulpmiddel of zelf doktertje spelen?

Wordt de test die te koop is ook gebruikt in ziekenhuizen en bij de GGD?

Nee. De ‘officiële’ test werkt anders, stelt een woordvoerster van het RIVM. De zelftest die Beautytec verkoopt, test het lichaam op antistoffen. ,,Wanneer het virus in je zit, begint je lichaam antistoffen aan te maken. Het kan langere tijd - bijvoorbeeld 10 dagen - duren totdat deze zelftest die antistoffen kan vaststellen”, legt de woordvoerster uit. ,,Je hoort mij niet zeggen dat dergelijke tests niet werken, maar het zegt niks over een acute infectie van het coronavirus.”

Hoe werkt het?

Er zijn meerdere manieren van testen. Beautytec verkoopt voor vijftien euro een teststrip die reageert op vingertopbloed. De stichting van Bill Gates is in Amerika bezig met een zelftest waarbij gebruikers een wattenstaafje met neusslijm naar een lab sturen. De GGD gebruikt een PCR-test. Daarbij wordt een kleine hoeveelheid DNA verveelvoudigd, om het daarna te analyseren.

Wat als ik mezelf positief test?

,,Neem dan altijd telefonisch contact op met de huisarts of GGD. Volg de regels (thuisblijven, red.) die we met zijn allen hebben afgesproken”, aldus de RIVM-woordvoerster. ,,Dit is geen vervanging van de PCR-test van de GGD. De officieel bevestigde corona-besmettingen die het RIVM bijhoudt, zijn ook altijd op die manier vastgesteld.” Eigenaresse Manuele Lammerse van Beautytec is het daarmee eens. ,,Volg de richtlijnen en bel bij een positieve test altijd de dokter.”

Mag dit?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet daar nog onderzoek naar. ,,Er zijn regels in Nederland. In feite is deze test bedoeld voor professionals en mag dit niet aangeboden worden aan burgers als thuistest”, zegt de RIVM-woordvoerster. Het bedrijf uit Oosterhout vermeldt op haar site dat de test alleen voor professioneel gebruik is, maar in principe kan iedereen een bestelling plaatsen.