Grootschalige fraude bij notariskantoor, boekhouder drukte dik 3 miljoen euro achterover

Hengelose ‘terroriste’ gebruikte jezidi-vrouw als slaaf, Nederland haalt haar na ruim 7 jaar terug uit Syrië

Een van de twaalf vrouwen die in november vorig jaar zijn opgehaald uit een gevangenenkamp in Syrië wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het gebruiken van een jezidi-vrouw als slaaf in 2015. Het gaat volgens bronnen om de Hengelose studente Hasna A. Zij werd in 2017 officieel als terrorismeverdachte aangemerkt.

10 februari