Grootscheepse handel in pillen, coke of vuurwapens via Telegram

Criminelen handelen grootscheeps in drugs, wapens en vals geld via berichtendienst Telegram. Ze zijn massaal overgestapt van het darknet, nadat de politie daar vorig jaar twee grote illegale marktplaatsen oprolde.

Cocaïne, paarse xtc-pillen met Tesla-logo en sets om een wietkwekerij te beginnen. Maar ook valse biljetten van 50 en 20 euro, stroomstootwapens en pistolen. Het is volop te koop via Nederlandse groepen op berichtendienst Telegram.



Het illegale aanbod is voor elke Telegramgebruiker toegankelijk, maar aanbieders verschuilen zich achter anonieme accounts. Berichten via Telegram zijn versleuteld. Omdat Telegram vooralsnog geen gegevens verstrekt aan opsporingsdiensten, voelen criminelen zich er veilig.

Nieuw darknet

Telegram, de Russische variant van Whatsapp, heeft de rol overgenomen van het darknet, het versleutelde deel van het internet. ,,Dat gebeurde met name nadat politiediensten in de zomer van vorig jaar de grote illegale marktplaatsen Alphabay en Hansa Market oprolden'', zegt onderzoeksanalist Rafael Amado van Digital Shadows.



De specialist in digitaal risicomanagement publiceerde deze zomer een onderzoek naar cybercriminaliteit. Want ook de verkoop van onder meer creditcardgegevens en beveiligingslekken blijkt van het darknet naar Telegram te zijn overgegaan. ,,We vonden op hackerforums op het internet de afgelopen maanden meer dan 5000 verwijzingen naar Telegramgroepen'', zegt Amado.

Quote De politie moet criminelen één voor één aanpakken via Telegram. Roel van der Valk

Volgens it-experts is de handel op Telegram lastig te bestrijden. In tegenstelling tot marktplaatsen op het darknet is de verkoop niet gecentraliseerd. ,,Het is lastiger om in één keer een heel kanaal op te rollen'', zegt Roel van der Valk van Red Team Cyber Security. ,,De politie moet criminelen één voor één aanpakken, bijvoorbeeld via pseudokoop.''

Maar op Telegram zijn criminelen en kopers ook kwetsbaar, zegt Van der Valk. ,,Er wordt geen reputatie bijgehouden van betrouwbare kopers en verkopers, zoals op het darknet. Oplichting ligt daarom meer voor de hand.''

Niet verboden

Volgens de beveiligingsexperts heeft het geen zin om Telegram te verbieden. ,,Er zitten genoeg goede kanten aan. Deze beveiligde berichtenservice wordt ook gebruikt door mensenrechtenactivisten en journalisten'', aldus Amado.