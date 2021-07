‘Grootste crystal methlab ooit in Nederland opgerold in Limburg’

De politie heeft afgelopen nacht een groot drugslab in Nederweert opgerold. Volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) gaat het om ‘de grootste en meest professionele productielocatie van crystal meth ooit in Nederland aangetroffen’.

De politie kwam de locatie aan de Hoogbosweg in het Limburgse Nederweert op het spoor door informatie uit versleutelde chatberichten. Het lab bevond zich in twee met elkaar in verbinding staande loodsen. In een huis naast de loodsen was een 62-jarige Pool aanwezig, die is aangehouden.

Opruimen

De politie is nog bezig met een onderzoek in de loodsen en het ontmantelen van de installaties. De gebouwen liggen in het buitengebied, waardoor er volgens de politie geen gevaar voor omwonenden is geweest. Op basis waarvan de politie dit ‘het grootste lab ooit in Nederland opgerold’ noemt, kan een woordvoerder van de Limburgse politie niet verder duiden. ,,Het onderzoek ter plekke kan ook nog wel een paar dagen duren.” Hij kan ook niet zeggen uit welk onderzoek de versleutelde chatberichten zijn gekomen. De politie heeft de afgelopen jaren diverse van dergelijke encryptie chatdiensten weten te infiltreren.

Onlangs werd bekend dat de politie op 3 mei in een bedrijfspand in Wormer (Noord-Holland) ook een groot drugslab ontdekte waar een grote hoeveelheid crystal meth aanwezig was. De straatwaarde daarvan was 1 miljoen euro. Op die locatie werden zes verdachten aangehouden.

Kartels

De politie stuit de afgelopen jaren op steeds meer crystal methlabs in Nederland, zo meldde deze site twee jaar geleden. Mexicaanse drugskartels proberen de levensgevaarlijke drug in West Europa aan de man te brengen, waarschuwden politiebronnen toen al.

Methamfetamine of crystal meth is een verwoestende en verslavende drug die tot enkele jaren geleden nauwelijks gebruikt werd in Nederland. Politiebronnen stelden dat Mexicaanse drugskartels bewust bezig de markt uit te breiden. ,,Ze zijn bezig de Europese markt op te gaan met hun crystal meth.” In een loods in Wateringen werd in 2019 voor 80 miljoen euro aan crystal meth gevonden.

