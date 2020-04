Grootste natuurbrand ooit in Nederland: duizenden inwoners Herkenbosch kunnen nog niet naar huis

De natuurbrand in de Deurnsche Peel (Limburg) is de grootste in Nederland ooit. De duizenden inwoners van Herkenbosch, die afgelopen nacht hun huizen moesten verlaten , kunnen voorlopig nog niet naar huis. Het dorp is inmiddels geheel verlaten.

De brandweer in Limburg vecht met man en macht tegen de natuurbrand. Met name rookontwikkeling maakt het voor de bewoners van Herkenbosch onmogelijk om naar huis terug te keren. Mogelijk moeten nog twintig andere huishoudens in de omgeving worden geëvacueerd. De gemeente Deurne meldt woensdagmiddag: ,,Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Het is nu nog moeilijk om de exacte afmetingen aan te geven.” De rook trekt woensdag in middag richting de kern van Liessel.

Een noodverordening was vanwege het coronavirus al afgeroepen, een aanvullende noodverordening is volgens de gemeente nog niet nodig. Bewoners van een deel van de Soemeersingel moeten vanaf woensdagmiddag ‘rekening houden’ met evacuatie. ,,De brandweer probeert op een specifieke plek de brand nu tegen te houden, lukt dat niet, dan is de kans aanwezig dat deze mensen zoveel last krijgen van de rook dat ze de vraag krijgen te vertrekken.”

Eerdere evacuatie

De eerder geëvacueerde mensen moesten elders slapen vanwege de rook en brandgevaar. Een tiental bewoners werd in de nacht korte tijd opgevangen in het gemeentehuis van Deurne. Ze vertrokken enige tijd later naar familie of bekenden. Wanneer de bewoners weer terug kunnen keren, is nog niet duidelijk.

De brandweer meldt dat de wind ook deze woensdag de grootste tegenstander is. Mede daardoor is er al minstens 400 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan, weet boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer. Vermoedelijk is het getroffen gebied nog groter.

Gebied ingaan was 's nachts te gevaarlijk

,,De windverwachting is hetzelfde als gisteren, dus dat moeten we goed in de gaten houden", aldus de officier van dienst van de brandweer, François Peters. ,,We hebben de afgelopen nacht ingezet op behoud van alle bebouwing en dat is gelukt. We zijn niet het gebied ingegaan afgelopen nacht, dat was veel te gevaarlijk.”

Deze woensdag gaat het gespecialiseerde handcrew-team uit Overijssel wederom de Deurnsche Peel in om met de hand de vlammen te bestrijden. Verder werden tot halverwege de middag opnieuw blushelikopters ingezet: drie Chinooks en één Cougar van de luchtmacht.

De helikopters kwamen van de luchtmachtbasis Gilze-Rijen en tanken op de luchtmachtbasis in Volkel. Rond 15.00 uur is besloten deze toestellen in te zetten bij een andere natuurbrand, in Noord-Limburg.

Volledig scherm Grootste natuurbrand ooit in Nederland. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm Grootste natuurbrand ooit in Nederland. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Ontruiming

Uit voorzorg ontruimde de politie dinsdagavond twee woningen in Liessel en zeven in Helenaveen. In het nabijgelegen Griendtsveen ontruimde ze alle woningen aan de Helenaveenseweg-West. Dat waren ongeveer vijftig mensen. Zij werden voor een gedeelte opgevangen op het gemeentehuis van Deurne. In Griendtsveen moesten mensen hun huis verlaten vanwege brandgevaar; in Helenaveen vanwege rookontwikkeling.

Onder de mensen die hun huis moeten verlaten zijn ook ouderen die vanwege de corona-uitbraak juist blij waren met een veilige thuishaven. Een agent schrijft in een aangrijpend verhaal op social media: ,,De vrouw begint te huilen en ik mag haar nog eens niet troosten door even een hand op haar schouder te leggen, omdat ik niet dichtbij mag komen. Als ik uren later in bed lig, denk ik nog even terug aan de vrouw. Ik duim en hoop met haar mee dat haar veilige thuishaven vannacht gespaard blijf.”

‘De bewoners hebben de nacht elders doorgebracht. Inmiddels is het regionaal en gemeentelijk crisisteam opgestart. Zij gaan bekijken hoe de brand zich gaat ontwikkelen en wanneer bewoners weer op een veilige en verantwoorde manier terug naar huis kunnen’, valt te lezen op de website van de gemeente. Daar meldt de gemeente ook dat er vooralsnog geen concentraties giftige stoffen zijn gemeten die buiten de grenswaarden vallen. ,,Maar rook is nooit gezond.” Iedereen dient binnen te blijven.

Goede beslissing

Bewoner Bert van Asten hoorde van zijn dochter dat hij uit zijn huis moet. Zij had het via social media vernomen. ,,Ze zei meteen dat we maar bij haar moeten komen slapen. Ik denk dat het wel een goede beslissing is. Ik vertrouw er wel op dat de boel niet afbrandt. Dan zou ik wel een traantje moeten laten, maar het zal wel goed komen", zegt Van Asten.

Diverse brandweerwagens werden opgeroepen ter ondersteuning, waaronder een peloton brandweerlieden uit de omgeving Den Bosch en veiligheidsregio Utrecht. Door de brand was de A67 dinsdagavond rond 20.00 uur in beide richtingen afgesloten. Woensdagochtend werd deze weer vrijgegeven. Een woordvoerder laat weten de situatie goed te blijven monitoren. Mocht het vuur weer oplaaien, dan wordt de weg opnieuw afgesloten.

Volledig scherm Brand Deurnsche Peel op dinsdagavond. © Bert Jansen

Volledig scherm Boerderij in Liessel wordt bedreigd door de brand in de Deurnsche Peel. © Bert Jansen

Volledig scherm Brandweer probeert vuur bij woningen tegen te houden. © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

Volledig scherm Brand Deurnsche Peel, brandweer houdt vuur bij woningen weg. © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

Volledig scherm Brand Deurnsche Peel, brandweer houdt vuur bij woningen weg. © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel