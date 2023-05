‘Grootste vondst van het jaar’: 350 jerrycans met drugsafval gedumpt in Brabants bos

De Roosendaalsebaan, enkele honderden meters vanaf de Buntweg. Links is droge, ondiepe greppel. Het ligt bezaaid met jerrycans. Even verderop aan de rechterkant in de sloot drijven over een afstand van minstens dertig meter honderden jerrycans met drugsafval. Sommige lekken.

Grote vondst

,,Het gaat om heel erg veel vaten. Meestal worden dat soort vaten verspreid over meerdere locaties, dit is echt een uitzondering”, meldt een politiewoordvoerder. In totaal gaat het omgerekend om zo’n zesduizend liter aan chemicaliën. Het is niet de grootste vangst ooit weet hij. ,,Vorig jaar in Kruisland hebben we een trailer met daarop drugsafval van in totaal zo'n 10.000 liter chemicaliën aangetroffen.”