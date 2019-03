Grote actie tegen illegale gokzuilen: invallen door het hele land

Gokzuilen vormen een relatief nieuwe vorm van illegaal gokken, die vooral voorkomt in cafés, thee- en koffiehuizen en snackbars. Bezoekers kunnen via de speciale computers contant geld storten, en daarna via een app anoniem geld inzetten op sportwedstrijden. Bij winst kan er weer geld uit de zuil worden gehaald. En dat is verboden: gokken op sportwedstrijden mag volgens de Nederlandse wet alleen via de Lotto. Daarmee zijn de gokzuilen dus illegaal.



Maar overal in Nederland wordt inmiddels gespeeld, blijkt uit de resultaten. In Rotterdam namen agenten er donderdag meer dan 50 in beslag, in de regio Utrecht twintig, in Den Haag tien. Maar de politie vond ook zuilen in onder meer Limburg, Brabant en Noord-Holland. De gemeenten waar de zuilen zijn weggehaald, bekijken of de cafés en winkels ook meteen gesloten moeten worden.