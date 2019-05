Grote brand bij afvalverwerker in Hengelo, rook naar binnenstad

video NS-medewerker stopt bloeding van neergesto­ken man bij station Breda: 'In wat voor wereld leven wij?’

25 mei Een veiligheidsmedewerker van de NS zette donderdag bij het station in Breda alles op alles om het leven van een man te redden die even daarvoor was neergestoken. ,,Het bloed liep over mijn armen, mijn broek was doorweekt. Deze dag zal ik niet snel vergeten.”