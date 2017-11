Grote brand in binnenstad Groningen

Er komt veel rook uit het gebouw. Het gaat om een pand in de Caroliestraat, een winkelstraat in de oude binnenstad. De zolder staat in brand. Omliggende woningen worden gecontroleerd en zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen.



De brandweer adviseert andere omwonenden ramen en deuren gesloten te houden vanwege de vele rook die vrijkomt bij de brand.



De brand verspreidt zich momenteel niet verder. Wel heeft de brandweer moeite bij het vuur te komen omdat deze woedt in de kapconstructie van het pand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk.