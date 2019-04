Grote brand Rotterdam-Zuid: man springt uit raam en raakt zwaargewond

Bløf-zan­ger na spijkerhar­de recensie over zijn restaurant: Ik voel me gesterkt

15:02 ,,Laat de sentimenten hun eigen leven maar leiden. Ik voel me gesterkt door alle positieve reacties.” Dat zegt Bløf-zanger Paskal Jakobsen in reactie op de snoeiharde recensie van De Volkskrant over zijn restaurant Hard & Ziel in Middelburg. De zanger heeft het restaurant vorig jaar opgezet met topkok Edwin Vinke.