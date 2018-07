Duinbrand treft Schiermonnikoog, heidebrand Loon op Zand

UpdateOp het eiland Schiermonnikoog woedt een grote duinbrand. De brandweer is met man en macht bezig om het vuur te bestrijden. En ook in Brabant is het raak. Daar woedt een bosbrand in Maarheeze en een heidebrand in Loon op Zand.

De brandweer op het getroffen Waddeneiland is de brand met poederblussers en water aan het bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van boeren die water aanleveren.

Een deel van de brand is onder controle, maar het vuur breidt zich volgens ooggetuigen snel uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was al een rook- en stookverbod van kracht op het eiland.

Grote bosbrand in Maarheeze

Ook in Maarheeze (Noord-Brabant) woedt vanmiddag een grote bosbrand. Volgens een woordvoerder van de brandweer staat een gebied van ten minste 400 bij 400 meter (1,5 hectare) aan de Sterkselseweg in brand en is het vuur nog niet onder controle.

De brand brak rond 13.00 uur uit. De brandweer heeft groot alarm geslagen en zelfs vanuit Limburg is assistentie opgeroepen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Heidebrand

En in Loon op Zand woedt een heidebrand aan het Spinderspad. Koeien die in de wei staan, worden van de vlammenzee weggehouden door omstanders. Meerdere eenheden van de brandweer zijn ingezet voor het blussen. Het Spinderspad is tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Vanwege de droogte geldt in Brabant de hoogste risicofase voor natuurbranden.

Afvalberg in brand in Varsseveld

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Varsseveld (Gelderland) is een zeer grote brand uitgebroken in een berg afval. De brand gaat gepaard met veel zwarte rook. Omwonenden hebben het advies gekregen hun ramen en deuren dicht te houden.