Grote ICT-storing treft ziekenhuis, maar Luus (hier 10 uur oud) komt gewoon

Nederland­se verdachte fatale aanrijding ‘geel hesje’ voorwaarde­lijk vrij

19:38 De 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een ‘geel hesje’ in België, zit niet langer vast. Hij is vandaag onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet beschikbaar blijven voor de onderzoekers, laat het Openbaar Ministerie in Luik weten.