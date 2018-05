Grote illegale sigarettenfabriek in afgebrand bedrijfspand Bergen op Zoom

Broer van 'Haagse steker' Malek F. vroeg al eerder om hulp

5:00 Wat er in het hoofd omging van de 31-jarige Malek F., de Syrische statushouder die zaterdag drie mensen neerstak in Den Haag, is nog een raadsel. Maar alles wijst erop dat de man getraumatiseerd was. Zijn vader verdronk bij zijn vlucht uit Syrië. Zijn broer zou talloze malen om hulp hebben gevraagd.