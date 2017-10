Grote landelijke controle bij geldkantoren

De politie heeft vandaag op 32 locaties in Nederland invallen gedaan en controles verricht bij geldtransactiekantoren. De invallen zijn gericht tegen het witwassen van crimineel geld via deze kantoren.

Het betreft een gezamenlijk optreden van onder meer het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane, De Nederlandsche Bank en diverse gemeenten. De invallen vinden plaats bij zogenoemde money transfer-kantoortjes in onder andere Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Delfzijl en Amersfoort. De landelijke actie duurt tot het eind van de dag. Dan wordt geïnventariseerd wat deze heeft opgeleverd.

Rotterdam

De meeste invallen zijn in Rotterdam. Daar worden in twee straten in Rotterdam-Zuid negentien geldtransactiekantoren bezocht. Daarbij wordt ook een douanehond ingezet. Elders in het land is bij sommige invallen sprake van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen wordt onderzocht of de bedrijven voldoen aan alle regels, zoals op het gebied van bestemmingsplannen of inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.

Explosieve stijging

Het aantal geldtransactiekantoren in Nederland is de laatste jaren explosief toegenomen. Dat komt doordat eind 2009 Europese wetgeving is ingetreden. Deze stelde dit soort bedrijven in staat om relatief gemakkelijk actief te worden in Europese landen, zo stelt de politie.

Sindsdien is het aantal enorm gestegen, legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit. ,,Van zo'n honderd in 2008 naar ongeveer 1500 nu. We vermoeden dat er via deze kantoren zwart geld witgewassen wordt, geld afkomstig van bijvoorbeeld drugshandel of illegale gokpraktijken."