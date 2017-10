Grote Nederlandse namen zeggen ‘nee’ tegen Eurovisie Songfestival

Lukt het ons land om volgend jaar in Lissabon weer mee te doen om de zege bij het Eurovisie Songfestival? Het kan, maar het zal moeten met een artiest zonder de ruime ervaring op grote podia, die eerdere deelnemers als Anouk, Ilse DeLange en Trijntje Oosterhuis wel hadden. Nederland komt naar alle waarschijnlijk met een jonge artiest die nog niet tot de vaderlandse eredivisie behoort. Grote namen als Dotan, Martin Garrix, Jacqueline Govaert, Chef’ Special of Kensington zijn namelijk geen van allen in de race, zo bevestigen diverse bronnen aan deze krant. De artiesten werden niet duidelijk genoeg benaderd óf gaven na voorzichtig polsen niet thuis.

Wie het wel wordt, is een geheim dat alleen de organiserende omroep AVROTROS kent. De officiële bekendmaking wordt binnen twee weken verwacht. Geruchten zijn er echter zoals altijd voldoende. Zo valt de naam van zangeres Maan de Steenwinkel vaak. De winnares van The Voice of Holland 2016 maakte onder meer tijdens het tv-programma Beste Zangers indruk als veelzijdige en breed inzetbare zangeres.

Dance

Met haar zou ook de langgekoesterde wens van de Oranjedelegatie in vervulling kunnen gaan om de grote naam van ons land in de dance te gelde te maken. Maan zou in dat geval een door een gerenommeerde deejay geproduceerde song zingen. Probleem bij deze constructie is dat internationaal bekende deejays niet beschikbaar zijn om twee weken lang in Portugal te repeteren. De reden daarvan is financieel: het honorarium van de AVROTROS komt niet in de buurt van de doorsnee verdiensten van deejays uit de categorie Martin Garrix, Armin van Buuren, Afrojack of Hardwell.

Wel zou het mogelijk zijn dat een van hen zijn naam verleent aan de compositie. Dat zou extra promotionele waarde betekenen in het publiciteitscircus dat het Songfestival nog steeds is. Net als die van Maan - die bij monde van haar manager laat weten niet te zijn benaderd - zijn ook de namen van collega’s als Sharon Doorson of Romy Monteiro gevallen als mogelijke vertolkster van het Nederlandse lied.

Die song krijgt dit jaar extra aandacht. Het zou de reden dat de omroep de naam van de artiest vooralsnog onder zich houdt. Het lied moet eerst perfect zijn. Het is een benaderingswijze die volgt op de deelname van meidentrio OG3NE. Die wordt, ondanks een degelijke 11de plaats, toch als een gemiste kans beschouwd.

Volledig scherm OG3NE © EPA

Schrijfsessie

Het lukte het zussentrio namelijk haar favoriete song Lights & Shadows, dat door vader Rick Vol werd geschreven, door te drukken zonder dat iedereen rond de inzending laaiend enthousiast over de kwaliteit was. Liedjes uit een schrijfsessie met componisten als Alain Clark en Paskal Jakobsen vielen snel af. Een afspraak om een uptemposong van Zweedse makelij in te zingen om die vervolgens met Lights & Shadows te vergelijken, werd door OG3NE geannuleerd.

De drie zangeressen én hun vader, die tevens optreedt als manager, waren zo overtuigd van hun eigen song, dat verder zoeken voor hen niet meer nodig was. Zo werd de AVROTROS, die de naam van OG3NE al bekend had gemaakt, daardoor min of meer voor een voldongen feit geplaatst.