Grote problemen bij forensische opsporing: politie schaalt op met honderden nieuwe medewerkers

De forensische opsporing, het veiligstellen van sporen op de plek van misdrijven, kampt met grote problemen. Door vergrijzing vertrekken de komende jaren honderden ervaren mensen, terwijl de afgelopen jaren al aan de bel werd getrokken wegens personeelstekort. Dan zijn er ook nog verouderde computersystemen, die het verwerken van informatie moeilijk maken.

Rap tempo

Om de tekorten op te lossen, worden nieuwe politiemensen aangenomen die in rap tempo worden opgeleid. Dat is moeilijk, omdat een plek bij de forensische opsporing normaal gesproken een vervolgstap is na vele jaren bij de politie. Nu worden nieuwe krachten deels vlak na hun studie opgeleid om het werk te gaan doen, maar zij missen de ervaring uit de praktijk.

Toch gelooft programmadirecteur forensische opsporing Ruud Staijen dat de politie kan zorgen voor een inhaalslag op zijn afdeling, zodat deze op sterkte komt en blijft, zegt hij in een interview met deze krant. ,,Het is een uitdaging om mensen snel en goed op te leiden. Ook omdat werken in de forensische opsporing best zwaar is. Je gaat van plaats delict naar plaats delict, het is geen negen-tot-vijfbaan. Je moet stevig in je schoenen staan.’’

Experimenteren

Ook gaat de politie de komende tijd experimenteren met het sneller beschikbaar maken van resultaten en het terugdringen van administratieve lasten. Zo worden forensische speurders uitgerust met laptops, waardoor ze onderzoeksresultaten al op de plaats delict kunnen invoeren. Zo komen die sneller beschikbaar voor alle collega’s die ermee aan de slag moeten.