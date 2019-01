Grote staking in het onderwijs op 15 maart

Heineken­ont­voer­der Frans Meijer voor de rechter

6:32 Heinekenontvoerder Frans Meijer verschijnt vandaag voor een eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam. Meijer (65) moet terechtstaan voor onder meer het voorbereiden van een gewapende overval, samen met zijn 26-jarige zoon. Opmerkelijk: een derde verdachte in de zaak is Laurens B. (35), de zoon van een andere Heinekenontvoerder, Jan B.