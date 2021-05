Grote steden luiden noodklok: ‘Lerarentekort bedreigt miljardenplan voor onderwijs’

Het kabinet stelde recent voor de komende twee jaar 5,8 miljard euro beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen maken hiervoor een plan om met bewezen maatregelen corona-achterstanden in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De andere 2,7 miljard is voor het hoger onderwijs en het mbo. Die pot wordt onder meer besteed aan halvering van het les-, cursus- en collegegeld, verlenging van de ov-studentenkaart en compensatie voor het toenemend aantal studenten.



Binnenkort praat de Tweede Kamer over de onderwijsplannen en daarom trekken de grote steden nu aan de bel. De wethouders Onderwijs schrijven in de brief dat de plannen onbedoeld schoolverschillen en daarmee kansenongelijkheid veroorzaken. ,,In een aantal steden zijn het juist de scholen in de wijken met de grootste achterstanden en vertragingen die de grootste personeelstekorten hebben. Het incidentele karakter van het programma helpt deze scholen niet om de basis op orde te krijgen.”



Daarnaast stellen de wethouders dat de grote tijdsdruk voor scholen om uitgewerkte projecten aan te leveren voor onnodige risico’s zorgt. ,,Wij geven nadrukkelijk mee om scholen meer tijd te geven dan de huidige voorgestelde 2,5 jaar om de plannen uit te voeren.”